Бюджет Татарстана за год получил 30,7 млрд рублей акцизов

В консолидированный бюджет Республики Татарстан за январь — август 2025 года поступило 30,7 млрд руб. акцизов. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина Татарстана.

Больше всего в бюджет республики принесли акцизы на нефтепродукты — 14,3 млрд руб., акцизы на пиво составили 10 млрд руб., на алкоголь — 3 млрд руб.

Поступление акцизов на нефтепродукты имеет целевое значение, их направляют на финансирование дорожной деятельности, уточнили в пресс-службе министерства.

Поступления составили 62,5% от годовых плановых значений. Всего в 2025 году Татарстан планирует получить 47,4 млрд руб. акцизов.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года Татарстан собрал 44,6 млрд руб. акцизов, превысив план на 1,3%.

Марк Халитов