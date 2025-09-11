В Мехико при взрыве газовой цистерны погибли четыре человека

В результате взрыва газовой автоцистерны в Мехико погибли четыре человека. Число пострадавших выросло до 90, сообщила мэр города Клара Бругада в соцсети Х. Ранее было известно о трех погибших и 70 раненых.

По данным на 7:30 мск, 10 пострадавших уже выписаны из больниц. Кроме того, было повреждено 28 автомобилей, передает La Jornada. Инцидент произошел 10 сентября в 14:20 (23:20 мск).

Цистерна перевозила 49,5 тыс. л топлива. Она перевернулась в районе Истапалапа на востоке Мехико, после чего произошла серия взрывов. Водитель грузовика жив, его состояние оценивается как тяжелое. Он находится в больнице. Из-за пожара был перекрыт один из главных въездов в Мехико.

На месте работали пожарные, медики и специалисты Красного Креста. Столичная прокуратура начала расследование и пообещала оказать поддержку пострадавшим и их семьям. Автоцистерна принадлежит газовой компании Silza LP, которая входит в Grupo Tomza. Она занимается дистрибуцией сжиженного нефтяного газа.