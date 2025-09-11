Бастрыкину доложат по делу об избиении жителя Екатеринбурга мигрантом

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после избиения местного жителя мигрантом. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования, передает информационный центр СКР.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Согласно информации из Telegram, инцидент произошел в сентябре в микрорайоне Кольцово на парковке. Мигрант несколько раз ударил жителя, из-за чего тот упал на асфальт. После этого фигурант продолжил избивать пострадавшего ногами.

По данным канала «Злой Екатеринбург», мигрант избил пожилого человека на ул. Ракетная, 20. Он выезжал из паркинга, но мигрант перекрыл дорогу и долгое время не давал проехать двум машинам. Екатеринбуржец посигналил и попросил освободить проезд. В ответ мигрант грубо выразился и напал на него.

Ранее глава СКР запросил доклад по делу об избиении водителя автомобиля в Екатеринбурге, которого избил таксист. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Кольцово — на ул. Бахчиванджи, 57а.

Ирина Пичурина