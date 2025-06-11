Главе СКР доложат по делу об избиении водителя машины таксистом в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении водителя автомобиля в Екатеринбурге, которого избил таксист, передает Следком. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным СМИ, водитель машины сделал таксисту замечание из-за неправильной остановки на улице. В ответ таксист его избил, после этого автомобилисту пришлось обратиться за медицинской помощью.

Согласно информации портала Е1, инцидент произошел недалеко от аэропорта Кольцово — на ул. Бахчиванджи, 57а. Водитель ехал с семьей в сторону садов, но таксист перегородил правую полосу. По словам супруги водителя, после сделанного замечания и просьбы убрать машину они вышли из машин — во время разговора таксист схватил пострадавшего и кинул на асфальт. Несмотря на то, что его не оскорбляли, таксист придушил водителя и избил по лицу и голове. В больнице у пострадавшего выявили сотрясение мозга, перелом челюсти и кости в районе глаз — ему предстоит операция по установке пластины.

Ирина Пичурина