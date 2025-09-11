Семерых магнитогорцев подозревают в обналичивании 100 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовные дела в отношении семерых жителей Магнитогорска, подозреваемых в организации преступного сообщества, занимавшегося обналичиванием денег (ст. 172, 210 УК РФ). Общий оборот нелегального бизнеса может превышать 100 млн руб., сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, две горожанки 36 и 53 лет и магнитогорец организовали нелегальный бизнес в 2019 году. Их сообщниками стали два жителя и две жительницы в возрасте от 27 до 57 лет. По данным полиции, теневой банк располагался в офисах, а для конспирации деятельность представляли как оказание услуг в области бухгалтерского учета. Злоумышленники зарегистрировали как минимум 32 подконтрольные фирмы-однодневки в Московской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Москве. Лицензии на осуществление банковских операций у них не было. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на счета компаний деньги, которые затем обналичивали и возвращали заказчикам с вычетом вознаграждения, считает следствие.

По предварительным подсчетам, незаконный доход сообщников составил более 13,5 млн руб., а общий оборот нелегального бизнеса может превышать 100 млн руб.

Задержали подозреваемых оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из регионального полицейского главка, УМВД России по Магнитогорску и сотрудниками регионального УФСБ России. В квартирах, офисах и автомобилях сообщников провели 25 обысков и изъяли флешки, компьютеры, ноутбуки, телефоны, банковские карты, учредительные документы и печати юридических лиц и ИП, черновые записи и более 5 млн руб. наличными.

Двух фигурантов суд заключил под стражу, остальным избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

