В Петербурге состоится открытие Центра имени Сергея Курехина

В четверг, 11 сентября, в рамках Форума объединенных культур после реконструкции в Санкт-Петербурге официально откроется Центр современного искусства (ЦСИ) имени Сергея Курехина. Об этом сообщили в пресс-службе ЦСИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсести Центра современного искусства имени Сергея Курехина

В многофункциональном комплексе располагаются два концертных зала, выставочные площади, студии для репетиций и съемок, медиатека и кафе. Для посетителей ЦСИ будет доступен на следующий день после официального открытия, 12 сентября.

Реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Прибой» запланировали еще в 2007 году, однако окончательно проект согласовали только к 2015 году. Модернизировать объект планировали за два года, однако за время работ сменился подрядчик, менялись сроки, и в несколько раз выросла стоимость. Последние разы срок сдачи проекта сдвигали с конца 2024 года сначала на май, а потом на сентябрь 2025 года.

Артемий Чулков