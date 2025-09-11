ХК «Ижсталь» одержал победу над «Магниткой» в матче ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» одержал победу над «Магниткой» со счетом 4:2 в матче Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает пресс-служба «сталеваров». Игра прошла 10 сентября в Магнитогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Магнитка» Фото: ХК «Магнитка»

«Для нашей команды скажу, что матч получился тяжелым. Знали силу соперника, готовились тщательно — хозяева три домашние игры выиграли, пришлось много потрудиться в плане подготовки к матчу. Но ребята старались, выполняли задания. Немного в первом периоде (чуть-чуть) я считаю, что все равно соперник владел инициативой, много было прямых атак в нашу сторону. Но, скажем так, вратарь держал нас в игре. Затем немного перестроились, и начало получаться уже в атаке. Ну и самое главное сегодня работа спецбригад определила результат»,— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Следующий матч «Ижсталь» проведет 12 сентября на выезде против челябинского «Челмета». Первую домашнюю встречу «сталевары» проведут 18 сентября с кирово-чепецкой «Олимпией».

Напомним, 8 сентября ХК «Ижсталь» победил «Южный Урал» во втором матче нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на выезде со счетом 5:4 после буллитов.

Анастасия Лопатина