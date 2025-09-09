Хоккеисты «Ижстали» отыгрались со счета 2:4 во втором матче сезона ВХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Ижсталь» победил ХК «Южный Урал» во втором матче нового сезона Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) на выезде со счетом 5:4 после буллитов, сообщает пресс-служба ижевской команды. Встреча прошла во дворце спорта «Юбилейный» в Орске 8 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«После двух проигранных матчей команда хозяев (“Южный Урал”.— “Ъ-Удмуртия”) вышла, скажем так, умирать за победу. Первые два периода они превосходили нас везде — по борьбе, по движению, по желанию победить. Пришлось в перерыве найти нужные слова, ребята услышали и знали, что соперник играет уже четвертую игру, а мы первую только начинаем на выезде. Ребята проявили характер (третий период начался со счета 4:2 в пользу “Южного Урала”.— “Ъ-Удмуртия”), забили нужные голы вовремя и, конечно, в буллитной серии удача повернулась к нам лицом, и мы забрали победу. Так что это такая трудовая, командная победа на характере»,— сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Ижстали» Рамиль Сайфуллин.

Третий матч сезона "сталевары" проведут на выезде 10 сентября с «Магниткой» из Магнитогорска.

Напомним, в первом матче этого сезона ВХЛ «Ижсталь» проиграла ХК «Торос» со счетом 2:1. Он прошел на выезде в Нефтекамске 2 сентября.

Полина Сичинава