Силы ПВО за ночь сбили 17 БПЛА над регионами России

В течение ночи средства ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа над Воронежской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, пять БПЛА сбили над Белгородской областью, по два — над Брянской и Курской областями, по одному — над Липецкой и Тамбовской областями.

В Воронежской области никто не пострадал, разрушений на земле нет. Власти других регионов ночные атаки пока никак не комментировали. На территории Белгородской и Липецкой областей ночью объявляли опасность атаки БПЛА.