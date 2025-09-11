Схема движения по развязке КАД и Кронштадтского шоссе изменится 11 сентября

В связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе в четверг, 11 сентября, в этой локации временно изменится схема движения. О новых дорожных ограничениях предупредили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

В частности, на период с 10:00 до 11:00 по временной схеме движение транспорта переведут на соседний путепровод, расположенный ближе к северной части. При этом съезд с внутреннего кольца КАД на Кронштадтское шоссе и выезд с Кронштадтского шоссе на внутреннее кольцо в сторону поселка Горская будет осуществляться по действующим съездам.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что дорожные ограничения в связи с ремонтными работами на КАД в районе порта Бронка будут действовать до 4 ноября.

Андрей Цедрик