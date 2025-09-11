Япония и США начинают крупные совместные военные учения Resolute Dragon 25

Совместные учения под названием Resolute Dragon 25 начинают 11 сентября военные Японии и США, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на японское министерство обороны. Маневры продлятся до 25 сентября и охватят острова Окинава, Кюсю и Хоккайдо. Целью учений заявлена отработка сценариев обороны на южных, центральных и северных направлениях.

Как сообщается, в учениях примут участие более 14 тыс. военнослужащих сил самообороны Японии и около пяти тысяч представителей ВС США, включая морскую пехоту, армию, ВМФ и ВВС. В рамках маневров планируется впервые развернуть и испытать новейший американский ракетный комплекс средней дальности Typhon — система будет временно размещена на авиабазе морской пехоты США «Ивакуни» в префектуре Ямагути.

Также планируется проведение десантных операций, боевых стрельб, маневров с использованием артиллерийских и ракетных систем, включая HIMARS, MLRS, японские ракеты Type-12. На базе «Исигаки» в префектуре Окинава будет развернута новая американская ракетная система класса «земля—корабль» NMESIS.

Проведение учений вызвало обеспокоенность не только за рубежом, но и внутри самой Японии. Помимо осуждения со стороны КНР и РФ, протест выразило отделение Социал-демократической партии Японии на острове Кюсю.

Эрнест Филипповский