МАК назвал причиной крушения Ми-8 близ Охотска пробелы в подготовке экипажа

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) выдала заключение о причинах гибели в июле в Хабаровском крае вертолета Ми-8Т компании АПК «Взлет». По оценкам комиссии экипаж допустил навигационную ошибку.

В окончательном отчете по итогам расследования МАК говорится, что экипаж, «не наблюдая вершин горного хребта, закрытых облачностью, вошел в ущелье, окруженное с трех сторон крутыми склонами». Навигационная ошибка допущена, поскольку экипаж был слабо знаком с районом полета и, в целом, недостаточно подготовлен для горных условий.

Ми-8 вышел на маршрут Чумикан—Охотск—Магадан 14 июля. На борту были три члена экипажа и два технических специалиста ООО АПК «Взлет», которое и владело воздушным судном. Все погибли. Сигнал бедствия судно не подавало. Обгоревшие обломки воздушного судна были обнаружены 16 июля в районе мыса Гадикан, в 122 км от Охотска. Расследуется уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 263 УК).

Эрнест Филипповский, Хабаровск