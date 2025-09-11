ФБР: задержан подозреваемый в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка

Подозреваемый в убийстве американского правого активиста Чарли Кирка задержан и находится под стражей, сообщил директор ФБР Каш Патель в соцсети Х. Его личность не раскрывается.

Ранее Университет долины Юта, где произошло покушение сообщил о задержании подозреваемого, однако позже стало известно, что задержанный не был стрелком.

В господина Кирка выстрелили во время дебатов. После его госпитализировали в тяжелом состоянии, спустя время президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти. На видео, разошедшемся в интернете видно, что пуля попала активисту в шею.