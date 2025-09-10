Задержанный подозреваемый в стрельбе в Чарли Кирка не был стрелком

Полиция установила, что человек, который был взят под стражу после стрельбы в правого активиста Чарли Кирка, на самом деле не был стрелком. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя Университета долины Юты Скотта Троттера.

В господина Кирка выстрелили во время дебатов в Университете долины Юты. После его госпитализировали в тяжелом состоянии. На видео, разошедшемся в интернете видно, что пуля попала активисту в шею. Ранее университет сообщил, что подозреваемый находится под стражей.

Чарли Кирк — сторонник Республиканской партии и президента США Дональда Трампа. Активист часто выступает в медиа, а также проводит лекции и дебаты в колледжах.