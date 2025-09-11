Медведев о смерти Чарли Кирка: поддерживая Украину команда Трампа поддерживает убийц

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал убийство американского правого активиста и соратника Дональда Трампа Чарли Кирка словами об Украине. Он заявил, что поддерживая Киев, команда президента США «поддерживает убийц».

«Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц»,— написал господин Медведев в соцсети Х.

В господина Кирка выстрелили во время дебатов в Университете долины Юты. После его госпитализировали в тяжелом состоянии, позже президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти.

Ранее смерть господина Кирка прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев, отметив его «позитивные высказывания о России».