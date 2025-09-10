Глава РФПИ Дмитриев отметил «мировое значение» покушения на Чарли Кирка

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о покушении на правого активиста Чарли Кирка, отметив «мировое значение» случившегося. Он отметил, что господин Кирк был известен «позитивными высказываниями о России и призывами к диалогу».

«Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США»,— написал господин Дмитриев в своем Telegram-канале.

Ранее о покушении на Чарли Кирка высказывался американский миллиардер Илон Маск. «Выстрел выглядел очень серьезным, но я искренне надеюсь, что Чарли каким-то образом выживет»,— написал он в соцсети Х.

В господина Кирка выстрелили во время дебатов в Университете долины Юты. После его госпитализировали в тяжелом состоянии, президент США Дональд Трамп сообщил о его смерти в больнице. На видео, разошедшемся в интернете видно, что пуля попала активисту в шею. Стрелок еще не задержан.