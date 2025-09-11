«Расширение НАТО было ошибкой»

Чарли Кирк, 31-летний американский консервативный политический активист, близкий к президенту США Дональду Трампу, убит во время выступления в университете штата Юта. Он считался одним из самых перспективных молодых политиков в Республиканской партии, участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа, и после его победы продолжил доносить его идеи до многомиллионной аудитории через СМИ и социальные сети. «Ъ» собрал несколько знаковых цитат Чарли Кирка о НАТО, России и Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарли Кирк

Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune. / Reuters Чарли Кирк

Фото: Trent Nelson / The Salt Lake Tribune. / Reuters

Февраль 2025 года

(Обращаясь в соцсетях к президенту Украины Владимиру Зеленскому — “Ъ”) Мы тебя не поддерживаем. В следующий раз прояви немного уважения (к президенту США — “Ъ”). Ты неблагодарный капризный ребенок, который несет ответственность за 1 миллион погибших.

Март 2025 года

Вы должны задать очень простой вопрос: кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны? Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины.

Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией. Возникает соблазн просто сказать, что Россия — большой враг США. Мы сами сделали их врагами. Вместо этого мы должны попытаться вбить клин в союз России и китайской коммунистической партии.

Российско-украинская война в значительной степени не была нужна. На столе лежало мирное соглашение. Россия стала нашим врагом, потому что она была идеологическим врагом (в период холодной войны — “Ъ”). Тот режим пал, и нет никаких причин держать их нашим врагом. Когда распался Советский Союз, потребовалось много очень надуманных аргументов, чтобы сохранить Россию в качестве врага США.

Апрель 2025 года

Я не ненавижу НАТО, не считаю альянс по своей сути плохой идеей. Но я думаю, что НАТО не стоило расширяться, расширение НАТО было ошибкой. Вступление Финляндии в НАТО было ошибкой. Финляндия во многих отношениях очень похожа на Россию.

Вот как мы, американцы, смотрим на эту войну (между Россией и Украиной — “Ъ”). Через дверь А мы можем продолжать эту войну. Мы дадим больше вооружений Украине, и еще миллион человек погибнет. Ради чего? А через дверь Б — (мы можем — “Ъ”) попытаться найти какое-то соглашение.

Россия думает, что выигрывает, и они действительно выигрывают. Вопрос в том, что еще мы можем сделать с Россией, чего не сделал (бывший президент США Джо — “Ъ”) Байден. Они скинули свои долларовые резервы, и мало что мы можем сделать с Россией, кроме как снабжать Украину оружием. И для нас это неприемлемо. У нас другое видение войны, чем у Байдена. Мы не считаем, что главным приоритетом Америки является поддержка Украины.

И вот самое раздражающее. Через неделю после начала войны у нас на столе был мирный договор. В Стамбуле, Турция. (На март 2022 года — госсекретарь США — “Ъ”) Тони Блинкен и (тогдашний премьер-министр Великобритании — “Ъ”) Борис Джонсон его сорвали. (Если бы стороны договорились тогда — “Ъ”) У (президента РФ Владимира — “Ъ”) Путина было меньше территорий и (у сторон — “Ъ”) меньше погибших. Вся эта ситуация просто сводит с ума. Но я доверяю президенту (Дональду Трампу — “Ъ”), что он постарается найти решение.

Июль 2025 года

Мне не очень нравится идея отправлять оружие на Украину <…> Дальнейшее финансирование кинетического конфликта против России и Российской Федерации — это не наша война, не наш конфликт. И, честно говоря, нам нужно быть последовательными. Мы были против этого при Байдене. Почему мы должны поддерживать это сейчас? Разве что это приведет к мирному соглашению.

Подготовила Елена Черненко