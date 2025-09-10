Чем известен политик Чарли Кирк

10 сентября во время дебатов в штате Юта (США) неизвестный выстрелил в консервативного политика Чарли Кирка. Подробности его биографии — в материале “Ъ”.

Фото: 2020 Republican National Convention / Handout / Reuters Чарли Кирк

Фото: 2020 Republican National Convention / Handout / Reuters

Чарльз Джеймс Кирк родился 14 октября 1993 года в Арлингтон-Хайтс в штате Иллинойс (США). Учился в колледже Харпера, но не окончил заведение.

В 2010 году участвовал в предвыборной кампании Марка Кирка в Сенат США. В 2012 году вместе с бизнесменом Уильямом Монтгомери основал консервативную политическую организацию Turning Point USA. Она занимается продвижением консервативной политики в школах, колледжах и университетах. Чарльз Кирк занимает пост генерального директора организации.

В 2017 году создал фонд Turning Point Endowment, который занимается «поддержкой и содействием благотворительным целям» Turning Point USA. В 2019 году основал Turning Point Action. Она занимается работой с избирателями. В 2020 году начал вести собственное шоу на радиостанции The Answer. В 2021 году создал Turning Point Faith. Эта организация должна привлекать пасторов и церковных лидеров для участия в решении местных и национальных политических вопросов.

В 2025 году президент США Дональд Трамп назначил Чарли Кирка в Совет посетителей Военно-воздушной академии США. В феврале 2025 года подписал контракт на ведение будничного шоу Charlie Kirk Today с телевизионной сетью Trinity Broadcasting Network.

Является членом Совета по национальной политике. Автор пяти книг. В 2019 году ему была присуждена степень доктора гуманитарных наук Университета Либерти.

Его YouTube-канал насчитывает 3,83 млн подписчиков.

Женат, есть сын и дочь.