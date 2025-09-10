Премьер Катара об ответе Израилю за удар и «убитой надежде» на освобождение заложников
Премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в интервью телеканалу CNN призвал привлечь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международных законов. Также он заявил об «убитой надежде» на освобождение заложников из сектора Газа. Напомним, 9 сентября Израиль провел операцию по устранению высокопоставленных членов политбюро «Хамаса» на территории Катара. Действия Тель-Авива вызвали осуждение в международном сообществе. Главные высказывания господина Аль Тани — в подборке «Ъ».
Премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани
Фото: AP
- Нетаньяху должен предстать перед судом, его задержания требует Международный уголовный суд.
- Нетаньяху угрожает и другим странам, хотя они не представляют никакой угрозы Израилю.
- Удар Израиля по руководству «Хамаса» в Дохе убил всякую надежду на освобождение израильских заложников из сектора Газа.
- На переговорах по Газе был достигнут значительный прогресс, но Нетаньяху вновь отказался от урегулирования конфликта.
- Катар ценит позицию Дональда Трампа относительно ударов Израиля по Дохе, за этим должны последовать действия.
- Катар ведет переоценку своего участия в посредничестве по палестино-израильскому конфликту, консультируется с США по этому вопросу.
- Ряд сотрудников сил безопасности Катара получил тяжелые ранения, один из них находится в критическом состоянии.
- Катар ответит на атаку Израиля в правовом поле и надеется на коллективные меры стран региона, которые позволят остановить израильские запугивания.