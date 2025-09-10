Премьер Катара об ответе Израилю за удар и «убитой надежде» на освобождение заложников

Премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани в интервью телеканалу CNN призвал привлечь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху к ответственности за нарушение международных законов. Также он заявил об «убитой надежде» на освобождение заложников из сектора Газа. Напомним, 9 сентября Израиль провел операцию по устранению высокопоставленных членов политбюро «Хамаса» на территории Катара. Действия Тель-Авива вызвали осуждение в международном сообществе. Главные высказывания господина Аль Тани — в подборке «Ъ».

Фото: AP Премьер Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани

