Президент Польши Навроцкий поговорил с Трампом о ночном инциденте с дронами

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о нарушении польского воздушного пространства ночью с 9 на 10 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кароль Навроцкий и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Кароль Навроцкий и Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом по поводу многократного нарушения польского воздушного пространства российскими дронами, которое произошло сегодня ночью»,— написал господин Навроцкий в социальной сети X. Он объяснил, что провел уже целую серию консультацию с союзниками Польши.

«Сегодняшние переговоры подтвердили единство союзников»,— подчеркнул польский президент.

По словам польских властей, сегодня ночью в воздушное пространство страны влетело 19 беспилотных летательных аппаратов. Польша обвинила в этом Россию. В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались, и предложили провести консультацию с польским военным ведомством.

