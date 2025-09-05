Противостояние жиров

Поставки маргариновой продукции из-за рубежа в Россию за 12 месяцев выросли на 41%. Это обусловлено ростом спроса кондитерских и хлебопекарных предприятий на жиры из стран ближнего зарубежья: сейчас они обходятся на 14,5% дешевле, чем российские. Маргарин используется при производстве мучных сладостей, спрос на которые резко растет из-за снижения интереса к заметно подорожавшей шоколадной продукции.

Импорт маргариновой продукции в Россию с сентября 2024 по август 2025 года составил 59 тыс. тонн, увеличившись на 41% к предыдущим 12 месяцам, подсчитали в консалтинговом агентстве OleoScope. Рост объясняется существенным увеличением поставок из Казахстана: за 12 месяцев отгрузки выросли с 2 тыс. до 17 тыс. тонн. Остальной объем, по словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, сформировали страны Азии, поставляющие продукты в регионы российского Дальнего Востока. Экспорт российского маргарина, согласно OleoScope, снизился на 6% год к году, до 221 тыс. тонн. Значение стало минимальным за пять лет, уточняют аналитики.

Рост импорта маргариновой продукции прослеживается в контексте ее более выгодной стоимости за рубежом за счет укрепления рубля. В OleoScope уточняют, что средняя цена поставок из Казахстана с сентября 2024 по июль 2025 года составила $1,29 тыс. за тонну. На внутреннем рынке средняя стоимость продукции была выше на 14,5% — $1,47 тыс. за тонну. Господин Мальцев замечает, что российские производители маргарина сталкиваются с увеличением издержек: растущей стоимостью пальмового масла (основное сырье для маргарина), импортных пищевых добавок, упаковку, логистики. На производителей из Казахстана эти факторы, по его мнению, влияли в меньшей степени.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Востриков считает, что растущий импорт маргарина объясняется логистикой. «В приграничных с Казахстаном, Белоруссией районах некоторые предприятия закупают продукцию за рубежом, это выгоднее»,— поясняет он. Эксперт называет основным каналом сбыта маргарина промышленные предприятия, в частности, кондитерские фабрики и хлебопекарные заводы.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что маргарин используют в основном для мучных кондитерских изделий. Категория дешевле шоколада и объемы ее продаж сейчас растут, отмечает он. Это может способствовать и увеличению потребности в сырье. Аналитики «Нильсен» ранее называли «нешоколадные категории» основным драйвером рынка сладостей. Натуральные продажи шоколадных плиток за период с июля 2024 по июнь 2025 года в российской рознице сократились на 11,6% к предыдущим 12 месяцам, развесных шоколадных конфет — на 6,7%. Интерес к штруделям при этом вырос на 10,4%, вафлям в шоколаде — на 8,7%, развесному печенью — на 5,8%.

По мнению господина Вострикова, розничный канал продаж для маргарина менее значим, чем промышленное потребление. Импортная продукция может попадать на прилавки, но крупные сети предпочитают работать с локальными производителями, обеспечивающими стабильность поставок. В «Ленте» пояснили “Ъ”, что в магазинах компании представлен только российских маргарин. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что в среднем в розничных объектах представлено две–восемь позиций маргарина.

Спрос на маргарин в рознице демонстрирует сдержанно позитивную динамику. По данным «Нильсен», его натуральные продажи в январе—июле выросли на 0,3% год к году. В аналогичный период 2024 года значение снизилось на 7,3%. В денежном выражении продажи маргарина выросли на 16,7% за год, в прошлом наблюдалось снижение на 5,1%. В NTech зафиксировали рост с июля 2024 по июнь 2025 года натуральных продаж маргарина на 3,1%, денежных — на 17,1%.

Совокупное потребление маргариновой продукции в России по итогам сезона-2024/25 года аналитики OleoScope оценивают в 1,16 млн тонн. Значение стабильно уже пять лет, рынок насыщен. Объем производства маргариновой продукции в России за 12 месяцев, согласно OleoScope, вырос на 3%, до 1,36 млн тонн. Но значение на 5,1% отстает от рекордного показателя сезона-2023/24 — 1,43 млн тонн. Михаил Мальцев пока не видит рисков для российских производителей маргариновой продукции в контексте увеличения импорта, указывая на его незначительную долю.

Александра Мерцалова