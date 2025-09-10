Нетаньяху поставил ультиматум Катару и другим «удерживающим террористов» странам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал выдворить или предать суду всех виновных в теракте 7 октября. И упомянул в этой связи Катар, впервые с удара по территории страны 9 сентября.

«И я говорю Катару и всем странам, укрывающим террористов: либо высылайте их, либо привлекайте к ответственности. Потому что если вы этого не сделаете, это сделаем мы»,— заявил господин Нетаньяху (цитата по сайту израильского правительства).

Речь израильского была приурочена к 11 сентября. Он сравнил этот теракт с нападением «Хамаса» на Израиль. По его словам, израильские атаки на террористов ничем не отличаются от того, как США преследовали участников «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане.

9 сентября Израиль нанес точечные удары по руководству группировки «Хамас», базировавшемуся в Катаре. В зоне поражения оказались в том числе представители палестинского движения, которые участвовали в непрямых переговорах с Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

