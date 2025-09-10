Экс-сотрудников таможни под Калининградом будут судить за взятки в 11,5 млн рублей

Калининградская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-начальника и двух бывших инспекторов таможенного поста МАПП «Чернышевское». Их обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредников взятки в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили Северо-Западной транспортной прокуратуре, по версии следствия, в 2022 – 2023 годах начальник таможенного поста получил от своих подчиненных через посредников более 11,5 млн рублей. Взятки он брал за общее покровительство и попустительство по службе.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Двое обвиняемых были уволены со службы в связи с утратой доверия. Уголовные дела в отношении других участников предполагаемой преступной схемы находятся в стадии расследования, уточнили в СЗТП.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге таможенного инспектора будут судить за взятки в размере более 3,1 млн рублей.

Андрей Цедрик