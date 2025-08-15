В Петербурге таможенного инспектора будут судить за взятки более 3,1 млн рублей

Северо-Западная транспортная прокуратура направила в суд дело бывшей сотрудницы таможни, обвиняемой в получении взяток в особо крупном размере на общую сумму более 3,1 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК) и посредничестве в передаче взяток в крупном размере — 150 тыс. рублей (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК). Также с нее хотят взыскать 20 млн рублей незаконных доходов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Следующая фотография 1 / 2 Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Согласно обвинительному заключению, с февраля 2023 года по май 2024 года инспектор получила свыше 3,1 млн рублей за ускоренное списание утильсбора при оформлении провоза транспортных средств.

В марте 2024 года фигурантка передала своему коллеге 150 тыс. рублей за аналогичные действия. Он отказался участвовать в преступлениях и сообщил в правоохранительные органы.

Дело направлено в Выборгский районный суд Петербурга. Также в суде рассматривается иск об обращении в доход государства 20 млн рублей, которые нашли у обвиняемой. Подтвердить законность получения этих средств она не смогла.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экс-главу радиотехнической службы ВМФ приговорили к 9 годам колонии за взятки.

Артемий Чулков