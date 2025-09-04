Чиновника прокатили с арбузами

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) после наезда на сотрудника комитета по контролю за имуществом (ККИ). На капоте чиновника прокатил продавец арбузов, которого участники рейда уличили в незаконной торговле. 59-летний подозреваемый по делу задержан правоохранителями, скоро ему предъявят обвинение. По данной уголовной статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговля арбузами

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Торговля арбузами

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Колпинский следственный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) из-за наезда на сотрудника комитета по контролю за имуществом, сообщили в пресс-службе пресс-служба ГСУ СК по Петербургу. Злоумышленника, прокатившего на капоте своего автомобиля одного из рейдовиков ККИ, задержали правоохранители.

По версии следствия, днем 1 сентября в поселке Металлострой Колпинского района Петербурга ККИ проводил рейд по пресечению несанкционированной торговли. Как уточнили в ведомстве, подобные мероприятия комитет проводит регулярно, чаще всего никаких проблем не возникает. Сотрудники ККИ обнаружили на обочине улицы Дорога в Металлострое торговую точку, которая не была санкционирована. После того как рейдовики сообщили продавцу арбузов и дынь, что торговля на этом месте ведется незаконно, тот начал конфликтовать, отмечают в СКР.

Злоумышленник прыгнул в салон микроавтобуса Volkswagen, из багажника которого отпускал свою продукцию, и рванул вперед. Сотрудники ККИ безуспешно попытались удержать грузовик, в итоге автомобилист вырвался, но прокатил на капоте одного специалиста земельного контроля Управления контроля использования имущества южных районов Петербурга. Последний на ходу фургона спрыгнул на землю, а продавец арбузов уехал в сторону полей и скрылся. Судя по видео, он не закрыл багажник, следовательно, не переживал за товар. Это, считает следствие, однозначно подтверждает тот факт, что злоумышленник пытался скрыться от правосудия.

«К счастью, на этот раз все обошлось, никто не пострадал. По факту произошедшего направлены материалы в правоохранительные органы. Как говорится, наша служба и опасна, и трудна»,— прокомментировали ситуацию в ККИ.

3 сентября в пресс-службе СКР сообщили о задержании 59-летнего мужчины, который сбил инспектора, пытавшегося пресечь несанкционированную торговлю. «В настоящее время следователем выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего»,— уточнили в следкоме.

О намерении добиваться возбуждения уголовного дела ранее в соцсетях заявлял вице-губернатор Алексей Корабельников. Обвинение задержанному пока не предъявили, ему грозит до десяти лет лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Полина Пучкова