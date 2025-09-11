Ответственность по сниженному тарифу

ЦБ вернулся к практике снижения тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО): в этот раз на 25–75%. Это уже третье сокращение тарифов в этом сегменте за последние четыре года, что снижает его финансовую привлекательность. Вместе с тем интерес к работе в нем сохраняется у крупнейших страховых компаний, в том числе за счет обеспечения массовых кросс-продаж других страховых продуктов.

ЦБ существенно снизил тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов, следует из указания регулятора, опубликованного 10 сентября. Наибольшее снижение тарифа предусмотрено для электростанций, объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых и шахтостроительных участков — 75%. Для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности снижение составит 25%. Нижняя граница тарифного коридора для всех остальных типов опасных объектов снижается на 50%. При этом для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт нижняя граница тарифного коридора остается на том же уровне, что и сейчас. Верхние границы регулятор оставил без изменений.

ОСОПО — это обязательное страхование имущественных интересов владельцев опасных объектов при причинении вреда в результате аварии. К таким объектам относятся в том числе нефтебазы, химические производства, объекты энергетики, компрессорные станции, магистральные продуктопроводы, подъемные сооружения, производственные объекты черной и цветной металлургии, шахты, рудники, карьеры, элеваторы и так далее. Отсутствие такого полиса может повлечь штраф в размере 15–20 тыс. руб. для должностных лиц и 300–500 тыс. руб. для юридических лиц, а также привести к приостановке эксплуатации объекта.

Новые правила будут применяться с 21 сентября 2025 года. Перерасчет тарифов учитывает сложившуюся динамику убыточности и более точно отражает уровень риска возникновения аварии, указывает ЦБ. Премии несколько снизятся, но существенного негативного влияния на рынок это не окажет, считает начальник управления методологии страхования Национального союза страховщиков ответственности Михаил Порватов. Впрочем, по словам финансового эксперта Андрея Бархоты, из-за снижения тарифов сегмент становится все менее и менее привлекательным для страховщиков, поскольку снижается цена полиса, а выплаты остаются примерно теми же.

По данным ЦБ, по итогам 2024 года объем премий составил около 2,9 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 18%. Несмотря на небольшой размер сегмента, в нем работают 22 компании, включая крупнейшие — СОГАЗ, «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантию», ВСК и «АльфаСтрахование». Как отмечает «Интерфакс», в 2024 году страховщикам было заявлено 13,3 тыс. страховых случаев по ОСОПО (рост в 15,4 раза), причем 96,7% от их количества пришлось на СОГАЗ.

Три года назад регулятор уже снижал тарифы на 25–50% (см. “Ъ” от 2 сентября 2022 года). В прошлом году Банк России вернулся к снижению — тарифы сократились на 25–75%. Тариф, по оценкам господина Бархоты, может достигать 0,7–2% от страховых сумм. Последние составляют для средних и малых индустриальных объектов до 1 млрд руб., а для крупных агломераций и металлургических гигантов приближаются к десяткам миллиардов рублей.

Однако ухода страховщиков из этого сегмента ожидать не стоит, уверены эксперты. Сегмент привлекателен за счет кросс-продаж страховых продуктов —- например, на заводе или обогатительном комбинате предлагается добровольное медицинское страхование, имущественное страхование, автомобильное страхование, отмечает господин Бархота. «В модели продаж страховщиков у них получается ситуация, когда есть предприятие с большим количеством сотрудников, с большим фондом оплаты труда, и для них, конечно, важно продать по перекрестным продажам максимальное число других страховок. К тому же это мотивирует клиента не менять страховщика»,— поясняет эксперт. Опрошенные “Ъ” страховщики оперативно не ответили на запрос.

Юлия Пославская