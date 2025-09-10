У президента Республики Сербской своя методика

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 10 сентября встретился с президентом Республики Сербской (входит в состав федеративного государства Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком, посетившим Москву на фоне острого политического кризиса в его стране. На 25 октября в Республике Сербской намечен референдум, от исхода которого во многом зависят судьба самого Милорада Додика и будущее региона в целом. Сергей Шойгу заверил своего собеседника, что Россия всецело на его стороне.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (справа) и президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (справа) и президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Милорад Додик во вторник провел в Москве консультации с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. А в среду он встретился с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу. При этом сербский политик был в Москве относительно недавно: в конце мая он участвовал в организованной Совбезом РФ 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, и был на полях этого мероприятия принят фактически теми же российскими официальными лицами.

Впрочем, за несколько прошедших с тех пор месяцев ситуация в Боснии и Герцеговине (БиГ) резко обострилась — настолько, что Сергей Лавров заявил об «острейшем за последние 30 лет политическом кризисе, который, без преувеличения, чреват дестабилизацией всего Балканского региона».

В августе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) БиГ объявила об отзыве президентского мандата у многолетнего главы Республики Сербской Милорада Додика и назначила на 23 ноября досрочные выборы президента сербского энтитета. До этого Суд БиГ в Сараево приговорил его к году заключения и шести годам запрета на занятие государственных должностей (позже приговор был заменен на денежный штраф).

Вердикт стал итогом многолетнего конфликта президента Республики Сербской с управлением верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Этот пост был создан в соответствии с Дейтонским соглашением 1995 года (положившим конец длившейся с 1992 года гражданской войне в Боснии и Герцеговине). Однако вопреки договору кандидатура немца Кристиана Шмидта в 2021 году не была утверждена Совбезом ООН, а была, по словам Сергея Лаврова, «келейно, противозаконно проведена западниками в отсутствие международного и внутрибоснийского консенсуса и в обход СБ ООН». Россия и Китай (а также Республика Сербская и Сербия) считают его нелегитимным.

После объявления решения ЦИК БиГ об отзыве мандата Милорада Додика парламент Республики Сербской назначил на 25 октября референдум, в ходе которого гражданам энтитета предстоит ответить на вопрос «Принимаете ли вы решение неизбранного иностранца Кристиана Шмидта и приговор неконституционного суда Боснии и Герцеговины в отношении президента Республики Сербской, как и решение ЦИКа об отзыве мандата у президента Республики Сербской Милорада Додика?».

Судя по заявлениям высокопоставленных собеседников Милорада Додика в Москве, российская сторона не сомневается, что большинство участников волеизъявления на эти вопросы ответит «нет».

«Внимательно следим за развитием кризисных событий в Боснии и Герцеговине. Данная ситуация стала следствием деятельности западников, направленной на разрушение системы баланса интересов трех государствообразующих народов страны (сербов, хорватов и бошняков-мусульман.— “Ъ”) и двух энтитетов Боснии и Герцеговины,— заявил на встрече с Милорадом Додиком Сергей Шойгу.— Хочу заверить вас, что мы рассматриваем обвинительный приговор вам по сфабрикованному уголовному делу о неисполнении решений высокого представителя (Кристиана Шмидта.— “Ъ”) как неправосудный».

По словам Сергея Шойгу, в Москве убеждены, что «этот акт вмешательства западников в судебную систему Боснии и Герцеговины является ключевым элементом курируемой Лондоном и Берлином кампании, нацеленной на устранение неугодных Западу лидеров». «Кроме того, отчетливо прослеживается цель сокращения значимости сербского фактора в регионе и осложнения взаимодействия сербов с Россией»,— добавил секретарь СБ РФ.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что, хотя ситуация в БиГ является «достаточно напряженной», предстоящий в Республике Сербской референдум поможет внести в нее ясность. «Мы надеемся на то, что меры, которые принимаются вами и поддерживаются нами, дадут свой результат»,— обратился он к своему собеседнику.

Милорад Додик в ходе встречи с Сергеем Шойгу возложил ответственность за разразившийся в стране политический кризис также однозначно на западные страны.

«Западники продолжают не только контролировать, но и мешать всему тому, что происходит у нас на Балканах. Это прежде всего Германия и Британия»,— отметил он, добавив, что ситуация в стране содержит в себе элементы внешней «оккупации». В то же время сербский политик заверил, что ситуация в Баня-Луке (фактическая столица Республики Сербской) «под контролем». Он поблагодарил российское руководство за неизменную поддержку и, в свою очередь, заявил: «Для меня очень радостно и приятно, что цели специальной военной операции выполняются, она продвигается, ее ждет успех».

Сергей Шойгу же отметил, что в Москве ценят усилия Баня-Луки «по обеспечению нейтралитета Боснии и Герцеговины в украинском конфликте и в отношении западных ограничительных мер». Ранее, несмотря на формальное присоединение БиГ к антироссийским санкциям, Милорад Додик блокировал их реализацию.

Перед нынешним визитом в Москву Милорад Додик говорил, что планирует приехать в российскую столицу и в октябре — уже для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Россия же в октябре, когда она будет председательствовать в Совбезе ООН, намерена уделить особое внимание ситуации в Боснии и Герцеговине. Заседание по этой тематике уже намечено на 31 октября. «Будем к нему тщательно готовиться. Многим нашим коллегам придется отвечать на неудобные, но абсолютно законные вопросы»,— предупредил накануне Сергей Лавров.

Елена Черненко