Ставку откатили назад

Результаты последнего размещения ОФЗ оказались одними из самых слабых за последние пять месяцев. Их объемы составили 87 млрд руб., что почти вдвое ниже показателя последней недели, при этом ставки остались на уровне предыдущих значений (около 14% годовых). Участники рынка осторожничают в преддверии заседания Банка России, на котором регулятор может существенно снизить ставку.

В преддверии пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке активность инвесторов на аукционах 10 сентября по размещению гособлигаций заметно снизилась. Суммарный спрос на два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном составил около 160 млрд руб., что на 44% ниже результата предшествующей недели. Вдобавок к этому Минфин действовал более жестко, чем неделей ранее, отсекая даже не самые агрессивные заявки. В итоге были размещены облигации на сумму 87,1 млрд руб., что более чем вдвое ниже результата предшествующей недели и один из худших результатов за последние пять месяцев.

Вместе с тем заметно выросла премия по доходности ко вторичному рынку. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении семилетнего выпуска (средневзвешенная доходность — 13,97% годовых) премия составила 14 б. п., по пятнадцатилетнему выпуску (14,01% годовых) — 12 б. п.

Текущая осторожность инвесторов вызвана возросшей неопределенностью в преддверии заседания Банка России. Еще две недели назад большинство аналитиков закладывали снижение ключевой ставки на 2 п. п., до 16%, и к концу года — до 14,5%. В настоящее время аналитики менее оптимистичны в отношении действий регулятора, и все большее их число ждет снижения ставки лишь на 1 п. п., до 17%, а к концу года — до 15,5%. Это происходит под влиянием смешанной картины сигналов от регулятора и экономических индикаторов. «Агрессивные ожидания по смягчению ДКП портит замедление дезинфляции, возможное ускорение кредитования, ослабление рубля и вероятное расширение дефицита бюджета по сравнению с планом»,— отмечают аналитики Райффайзенбанка. В частности, в последние дни российская валюта теряет позиции: курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 85 руб./$, хотя еще в начале месяца находился в районе 80 руб./$.

Добавляют беспокойства участникам рынка и планы Минфина нарастить объемы заимствований, о чем накануне заявил глава министерства Антон Силуанов. План заимствований на этот год установлен на уровне 4,78 трлн руб., с начала года Минфин разместил ОФЗ на 4,24 трлн руб. по номинальной стоимости. Поэтому о возможности увеличения аналитики начали говорить еще в августе. «С учетом того, что расходы уже второй год подряд повышаются при пересмотре трехлетнего бюджета осенью, ожидаемый дефицит может быть повышен до 4,5–4,8 трлн руб. Таким образом, Минфин может повысить план заимствований с текущих 3,4 трлн руб. чистого привлечения до порядка 4 трлн руб.»,— отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Впрочем, такое увеличение объемов заимствований, как считают участники рынка, не выглядит критичным.

При таком развороте ДКП Банка России основными игроками на рынке стали доверительные управляющие. По данным ЦБ, в августе их доля выросла с 24,6% до 35,2%. Это происходит на фоне активного притока средств в облигационные фонды либо фонды с высокой долей долговых бумаг. Чистые привлечения по итогам августа в такие инструменты составили 142 млрд руб., что сопоставимо с результатом июля, и заметная часть этих денег идет на аукционы Минфина.

По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, спрос инвесторов на длинные классические ОФЗ сохранится до конца года благодаря циклу снижения ключевой ставки. Он не исключает снижения ключевой ставки на 2 п. п. на заседании в сентябре и октябре и на 1 п. п. в ноябре. «Спрос на "дополнительные" ОФЗ может быть сформирован рынком в случае быстрого снижения размера ключевой ставки ЦБ»,— соглашается директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий. Однако он отмечает, что в случае, если возможности по снижению ставки будут ограничены, Банк России может увеличить предоставление ликвидности банкам, у которых будет формироваться положительная маржа при покупке гособлигаций.

Виталий Гайдаев