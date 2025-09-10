БПЛА влетел в здание районной администрации в Курской области

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника повреждения получило здание администрации Рыльского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, повреждения получила крыша. Также они зафиксированы в одном из многоквартирных домов, где выбито стекло. Жертв и пострадавших нет. Масштабы и возможные последствия инцидента уточняются.

На прошлых выходных в Курской области при обстреле Рыльска пострадал один мирный житель. По данным врио губернатора, 38-летний мужчина получил ранение правого колена и баротравму, от госпитализации отказался. В Рыльске также были повреждены многоквартирный и несколько частных домов, склад.

Анна Швечикова