Экс-медиаменеджер петербургской «фабрики троллей» не смог оспорить срок в колонии

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор экс-медиаменеджеру холдинга «Патриот» Евгения Пригожина и бывшему креативному директору «Народных новостей» Илье Горбунову, сообщил «Ъ-СПб» адвокат журналиста Самвел Абрамян.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший топ-менеджер медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов во время заседания суда.

Апелляционная инстанция лишь скорректировала некоторые описки, но наказание господину Горбунову осталось тем же. В конце мая он получил десять лет колонии за вымогательство денег у петербургского депутата Александра Малькевича и хранение наркотиков.

В апелляционных жалобах сторона защиты просила приговор Петроградского райсуда отменить, подсудимого — оправдать, либо направить дело на новое рассмотрение.

В разговоре с «Ъ-СПб» защитник, как и прежде, отметил, что на протяжении всего процесса в первой инстанции судья, по его мнению, проявляла неприязнь к его доверителю.

«С чем это конкретно связано, я не знаю. Просто мы неоднократно наблюдали в ходе всего судебного процесса, что она допускала определенные выпады в адрес Ильи. Например, когда он объяснял, что одна из его фирм выпускает какие-то комментарии об играх, судья позволяла себе выпад навроде "поиграемся после приговора"»,— пояснил господин Абрамян.

«Народные новости», наряду с «Экономикой сегодня» и РИА ФАН, были одним из ведущих изданий в медиагруппе «Патриот». Там журналист, по данным СМИ, курировал скандальную «фабрику троллей» (они же «ольгинские тролли») и в том числе отвечал за освещение «пригожинского мятежа» в соцсетях.

Андрей Кучеров