США могут продлить срок службы своих устаревших ядерных ракет от Boeing до 2050 года

Представители ВВС США сообщили Счетной палате страны, что срок службы межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Minuteman III может быть продлен до 2050 года из-за задержек в процессе обновления американской ядерной триады, передает Bloomberg.

«Задержки с запуском Sentinel означают, что ВВС придется эксплуатировать устаревшие Minuteman III дольше, чем планировалось, — возможно, значительно дольше»,— цитирует информагентство заявление Счетной палаты. В ВВС заверили аудиторов, что Minuteman III может оставаться в эксплуатации до 2050 года. Однако военное руководство отметило, что существуют риски относительно электроники, входящей в комплектацию ракет и пусковых шахт.

Ракеты Minuteman III находятся на службе американской армии с 1970-х годов. Сейчас их хотят менять на новейшие МБР Sentinel от компании Northrop Grumman. Текущий план подразумевает замену всех ракет от Boeing к 2039 году.

США проводили испытательные пуски Minuteman III в феврале и мае.