Минздрав хуситов сообщил о минимум девяти погибших при ударах Израиля

Минимум девять человек погибли и 118 получили ранения в результате авиаударов Израиля по столице Йемена Сане и провинции Эль-Джауф. Об этом сообщил Минздрав хуситов (движение «Ансар Аллах»), передает телеканал «Аль-Масира».

Ранее представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что удар Израиля пришелся только по гражданским объектам.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по военным объектам хуситов — лагерям боевиков, штаб-квартире отдела военной информации и топливным хранилищам в Сане и Эль-Джауфе. В ЦАХАЛ заявили, что эти атаки стали ответом на недавние нападения хуситов на Израиль с использованием беспилотников и ракет класса «земля–земля».

В свою очередь, Яхья Сария утверждает, что нападение было отражено силами хуситов. Текущая эскалация свидетельствует о продолжающемся конфликте между Израилем и группировками, действующими в Йемене.