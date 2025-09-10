Хуситы: удар Израиля пришелся только по гражданским объектам

Авиаудары Израиля в Йемене пришлись исключительно по гражданской инфраструктуре, в том числе по редакциям двух газет. Это заявил в Telegram-канале представитель вооруженных сил йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) Яхья Сариа.

Согласно сообщению представителя хуситов, удару израильской авиации редакции газет «26 сентября» и «Йемен». Среди журналистов изданий есть погибшие и раненые. Пострадали также случайные прохожие. «Ансар Аллах» пообещали нанести ответный удар.

По сообщению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), среди целей авиаударов были военные лагеря, склад горючего, а также «штаб-квартира отдела военной информации».