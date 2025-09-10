Космос на вырост

Минобрнауки, «Роскосмос» и МГУ запустили новый проект для школьников и студентов — всероссийский космический диктант «Реактивное движение». Он направлен на подготовку будущих специалистов для ракетно-космической отрасли через теоретические и практические занятия по ракетостроению и смежным дисциплинам. Ожидаемое число участников — до 300 тыс. человек. Победители получат возможность посетить Байконур для наблюдения за пуском ракеты.

Министерство науки и высшего образования, госкорпорация «Роскосмос» и МГУ им. М. В. Ломоносова при участии ракетостроительного чемпионата «Реактивное движение» объявили 10 сентября о запуске масштабного образовательного проекта — инженерно-космического диктанта «Реактивное движение». Его презентация прошла в пресс-центре ТАСС, а официальный старт проекту дали космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, обратившиеся к участникам по видеосвязи с борта Международной космической станции.

Сам проект, как пояснил начальник отдела популяризации науки и технологий Минобрнауки Павел Сиротов, выстроен по принципу «воронки вовлечения», которая постепенно знакомит молодежь с космическими технологиями.

Первым этапом станет мини-сериал «Ракетный километр», который в формате новых медиа покажет, как школьники могут построить ракету, способную подняться на высоту 1 км. Далее участников ждут лекции о ракетостроении и сам диктант, который позиционируется не как экзамен, а как «праздник знаний» или фестиваль. Кульминацией проекта станет «техно-ГТО» — возможность получения реальных дополнительных баллов к ЕГЭ. По расчетам организаторов, во всех очных мероприятиях «Реактивного движения» в течение года должны поучаствовать 300 тыс. человек, добавил чиновник.

Руководитель ракетостроительного чемпионата ведущий инженер НИИ механики МГУ Антон Рогачев рассказал о практической стороне проекта. Прежде всего это «не диктант в чистом виде», разъяснил он: «Не надо будет что-то записывать или писать без ошибок. Нужно будет просто пройти тест. Кто быстрее ответит, тот получает баллы для прохождения следующих этапов и призы». Заодно диктант должен привлечь внимание участников к чемпионату, в рамках которого школьники и студенты самостоятельно строят свои варианты небольших ракет.

Проект продлится с сентября по май, и за это время молодые люди проведут полный цикл научных работ, включая анализ данных, практические эксперименты и финальную защиту собственных проектов.

Сейчас, сообщил господин Рогачев, существует девять региональных ракетостроительных чемпионатов, но организаторы настроены на значительное расширение географии вплоть до включения международного компонента. А заместитель командира отряда космонавтов «Роскосмоса» по научно-исследовательской и испытательной работе Андрей Бабкин добавил, что его собственный «космический путь» начинался как раз с похожих проектов по строительству ракет.

Наконец, председатель Совета молодых ученых и специалистов «Роскосмоса» Андрей Волынцев акцентировал внимание на кадровой составляющей проекта. Он прямо связал инициативу с федеральным проектом «Кадры для космоса», который является частью недавно утвержденного национального космического проекта, и признался, что госкорпорация крайне нуждается в выявлении талантов и насыщении отрасли новыми специалистами. В качестве мотивации для участников проекта предусмотрено более 1 тыс. наград, включая эксклюзивные посещения предприятий «Роскосмоса», музеев, Центра управления полетами, Центра подготовки космонавтов, ракетно-космической корпорации «Энергия». Главным же призом станет поездка на космодром Байконур для наблюдения за пуском ракеты-носителя.

