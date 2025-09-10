Хинштейн сообщил о повреждении администрации Рыльского района из-за удара ВСУ

В результате атаки украинского беспилотника в Курской области повреждена крыша здания администрации Рыльского района и остекление в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Господин Хинштейн уточнил, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет. Сейчас ведется уточнение информации о масштабах повреждений и возможных последствиях инцидента. Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять бдительность, не подходить к возможным обломкам дронов и незамедлительно сообщать о подозрительных предметах по единому номеру экстренных служб.