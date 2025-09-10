Российских спортсменов уличили в низкой явке

Счетная палата РФ во втором по счету в течение нескольких недель отчете, посвященном деятельности Министерства спорта, выявила недостаточную, с точки зрения органа, эффективность использования трех главных центров подготовки спортсменов. Аудит показал, что их пропускная способность превышает «фактическую численность» тех, кто приезжает на тренировочные сборы. Счетная палата предложила Минспорту установить ответственность для федераций за неявку на них спортсменов.

Счетная палата РФ опубликовала отчет о проверке деятельности Министерства спорта, подготовленный заместителем ее председателя Галиной Изотовой. Его появление укрепило впечатление о неожиданно возникшем у органа особом интересе к ведомству, которое возглавляет Михаил Дегтярев. В последние месяцы он превратился в одного из самых заметных российских чиновников благодаря целому ряду громких инициатив — от курса на возвращение отечественного спорта на международную арену с отказом от противостояния с головными зарубежными структурами до резкого ужесточения лимита на легионеров в футболе. Дело в том, что это уже второй за очень короткий промежуток времени отчет, посвященный министерству, выпущенный Галиной Изотовой и Счетной палатой.

Предыдущий появился в середине августа. Из него следовало, что аудиторы по итогам 2024 года (Михаил Дегтярев стал министром в мае, сменив Олега Матыцина) выявили в деятельности министерства нарушения на общую сумму 2,8 млрд руб. Правда, наиболее существенные относились к подведомственному Минспорту ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП).

Счетная палата, в частности, обратила внимание на несоблюдение структурой правил госзакупок, недопустимое увеличение предельной доли оплаты труда административно-управленческого персонала и получение завышенной субсидии.

Правда, летом, еще до выхода ее отчета, Михаил Дегтярев отправил в отставку прежнего руководителя ЦСП Георгия Брюсова, назначив вместо него героя СВО Романа Гришина.

В новом отчете акцент делается на трех основных центрах подготовки российских спортсменов высшего эшелона. Это подмосковные «Новогорск» и «Озеро Круглое», а также база «Ока» в Тульской области (она предназначена прежде всего для паралимпийцев). Проверка Счетной палаты показала, что «мощность» (то есть пропускная способность) центров «превышает фактическую численность спортсменов, участвующих в спортивных / тренировочных мероприятиях».

Объясняя это явление, она назвала три ключевые причины. Одна заключается в «недостаточном объеме учебно-тренировочных мероприятий, устанавливаемых в рамках госзадания». В 2023–2024 годах мощность спортивных объектов и гостиниц базы «Ока» превышала их объем в 3,1–3,2 раза, «Озера Круглое» — в 2,3–2,4 раза, а «Новогорска» -– на 59%. При этом, как уточнила Счетная палата, «платная деятельность учреждений не может оказать существенного влияния на заполняемость их спортивных объектов».

Вторая причина — в том, что, по мнению аудиторов, «на этапе планирования новых спортивных объектов недостаточно прорабатываются вопросы их дальнейшей заполняемости».

Счетная палата, скажем, отмечает, что в 2022 году в центре «Озеро Круглое» начал функционировать новый зал для проведения тренировочных мероприятий по спортивной гимнастике, построенный за счет средств федерального бюджета. Его открытие позволило увеличить пропускную способность расположенных в центре спортобъектов по гимнастике на 42,6%. При этом из-за снижения в 2021–2024 годах количества учебно-тренировочных мероприятий на 17,3% загруженность спортивных объектов по гимнастике в «Озере Круглом» сократилась с 63,9 до 37%.

Самая же интересная причина «недозагрузки» связана с «систематической неявкой части спортсменов, заявленных спортивными федерациями к участию в тренировочных мероприятиях». Из материалов следует, что в 2024 году число видов спорта, по которым фиксировалась неявка участников, увеличилось. Например, в центре «Озеро Круглое» «недозаезд» спортсменов отмечался по 10 из 14 видов спорта, а средний процент «неявки» составил 19,1%. Иными словами, отсутствовал каждый пятый из тех, кто должен был готовиться на базе. В «Новогорске», где в основном готовятся представители командных игровых видов, включая футбол, уровень «недозаезда» еще немного выше — 20,2%.

Кроме того, в список нарушений, выявленных Счетной палатой, попали те, что тренировочные центры допустили «при использовании федерального имущества и организации питания спортсменов».

А в «Новогорске», как сообщил проверяющий орган, «отмечены факты периодического предоставления гостиничного фонда для проживания третьих лиц без оформления соответствующих документов о размещении и оплате».

В отчете содержится и рекомендация Счетной палаты, адресованная министерству. Она могла бы превратиться в еще одну любопытную инициативу Михаила Дегтярева. Аудиторы предложили Минспорту не только «формировать Единый календарный план мероприятий и объемы госзадания для подведомственных учреждений с учетом их максимальной мощности и планируемых объемов платной деятельности», но и «установить ответственность для спортивных федераций за неявку спортсменов на тренировочные мероприятия».

Арнольд Кабанов