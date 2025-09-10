Сборная Финляндии впервые вышла в полуфинал чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Финляндии обыграла команду Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Команда установила лучшее в истории достижение на международных турнирах.

Встреча завершилась со счетом 93:79. Финны сразу захватили инициативу и к большому перерыву вели в 17 очков. Грузинской команде удалось сократить перевес во второй половине, однако ближе, чем на семь очков к оппоненту они не подбирались. Самым результативным игроком матча стал форвард Сандро Мамукелашвили, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс». Он набрал 22 очка.

Сборная Финляндии ранее не добиралась до решающих стадий международных турнирах. На чемпионатах мира она участвовала лишь дважды, оба раза вылетела в групповом этапе; на чемпионатах Европы не проходила дальше полуфинала, а формально ее лучшим результатом считается шестое место на домашнем турнире 1967 года (тогда привычного play-off еще не было). Примечательно, что и для грузинской сборной выход в полуфинал стал самым заметным результатом в истории.

В стартовом раунде play-off финны выбили сборную Сербии, которая после серебра чемпионата мира 2023 года и бронзы парижской Олимпиады, состоявшейся в прошлом году, считалась главным фаворитом турнира. Команда Грузии в 1/8 финала оказалась сильнее французской сборной, взявшей на прошлогодних Играх серебро, правда, сильно с тех пор обновившейся.

В полуфинальную стадию также вышли команды Турции и Греции, они сыграют друг с другом. Последний полуфиналист определится позднее в среду в матче сборных Германии и Словении.

Арнольд Кабанов