Эксперт: прилет БПЛА в Польшу стал стресс-тестом для ПВО НАТО

Инцидент с нарушением воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) стал стресс-тестом для системы ПВО Польши (интегрированной в противовоздушную оборону всей Европы), который оказался неудачным для польской стороны. Об этом заявил «Ъ» военный эксперт, основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев. По его словам, продемонстрирована теоретическая возможность поражать подобными аппаратами цели в глубине территории НАТО.

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Возможно, речь идет о барражирующих боеприпасах типа «Гербера» или их аналогах. Это модернизированные мишени-ловушки, способные имитировать характеристики более серьезных ударных БПЛА «Герань». Они предназначены для «вскрытия» системы ПВО и отвлечения ее от боевых беспилотников, заметил господин Корнев.

При этом эксперт не исключает, что появление БПЛА в небе над Польшей может представлять собой «демонстрацию силы» и «четкий сигнал» с российской стороны. Окончательные выводы могут быть сделаны лишь после детального анализа траекторий полета беспилотников и результатов применения средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, дроны обнаружили в Мнишкуве (300 км от украинской границы) и Чоснувце (50 км от границы с Белоруссией).

О двух десятках беспилотников, сбитых прошедшей ночью над территорией Польши, власти страны сообщили утром 10 сентября. Польский премьер Дональд Туск заявил, что БПЛА были российскими. В свою очередь, Минобороны РФ отчиталось о «массированном ударе высокоточным оружием большой дальности» и ударными БПЛА по предприятиям ВПК на западе Украины, но подчеркнуло, что «объекты для поражения на территории Польши не планировались». В военном ведомстве также отметили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

