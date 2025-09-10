Полиция задержала рецидивиста, сбившего пенсионерку в деревне Касимово

Сотрудники правопорядка задержали 37-летнего жителя Новгородской области с богатым прошлым, которого подозревают в побеге после смертельного ДТП в деревне Касимово, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился 8 сентября у дома 3 по улице Цветочной, где местные жители нашли тело 77-летней пенсионерки. Выяснилось, что ее сбил неизвестный. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

На следующий день у дома 132 по Приозерскому шоссе в деревне Вартемяги нашли машину Chery Tiggo, на которой, предположительно, было совершено ДТП. Следом нашли и собственника кроссовера.

Оказалось, что задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за покушение на убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Андрей Маркелов