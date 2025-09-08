Пенсионер оказался в реанимации при попытке перейти Краснофлотское шоссе

Около десяти часов вечера 7 сентября у дома 110 по Краснофлотскому шоссе автомобиль Buick, за рулем которого находилась 37-летняя петербурженка, сбил 72-летнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионер пересекал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшего доставили в реанимационное отделение в ЦРБ города Ломоносова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти ищут предполагаемого виновника ДТП с погибшим пешеходом в деревне Валовщина под Кировском.

Андрей Маркелов