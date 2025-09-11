Предложение инвесттоваров сокращается

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) обновили свою косвенную оценку инвестиционной активности в экономике России по состоянию на июль 2025 года, когда предложение базовых инвесттоваров в экономике достигло нового локального минимума.

Индекс предложения базовых инвесттоваров — средневзвешенное (с учетом долей расходов в видовой структуре соответствующих инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям) из значений индексов производства (за вычетом экспорта) и импорта инвестоборудования и транспорта (без бытовой техники, электроники и легковых автомобилей) и предложения (производства и импорта за вычетом экспорта) базовых стройматериалов. Для расчета соотношения импорта и производства используются оценки ЦМАКП структуры рынка инвесттоваров. Индекс не учитывает изменение запасов товаров, а также инвестиции в нематериальные активы.

В январе 2025 года, напомним, предложение инвесттоваров сократилось на 1,5% (к предыдущему месяцу, здесь и далее сезонность устранена). После, до середины текущего года, наблюдалась его околонулевая динамика. В начале же второго полугодия наметился новый цикл снижения (июль к июню — минус 1,2%). В сравнении с локальным максимумом, наблюдавшимся в третьем квартале 2024 года, накопленное сокращение составило уже 8,4% (см. график). Снижение к соответствующему периоду 2024 года в январе—июле 2025-го — 5,7%. В итоге июльский уровень предложения базовых инвесттоваров был выше среднемесячного значения 2019 года лишь на 6%.

Снижение индекса в начале года произошло прежде всего за счет сжатия предложения машиностроительных товаров из-за снижения импорта (во многом вследствие повышения утильсбора, считают в ЦМАКП) — в последние же месяцы основным негативным драйвером стало сокращение предложения базовых стройматериалов, фиксируют в центре. «В основе снижения инвестиций — жесткая денежно-кредитная политика, подкрепленная (а отчасти и поспособствовавшая) снижению рентабельности производства (особенно ускорившегося во втором квартале)»,— убеждены аналитики.

Выводы ЦМАКП перекликаются с данными свежего регионального исследования ЦБ, из которого также следует, что кредит в силу субсидирования продолжает быть вторым по значимости средством финансирования капвложений прежде всего в обработке, на которую приходится львиная доля прироста таких вложений за последние пять лет (см. “Ъ” от 10 сентября).

Артем Чугунов