Четыре партии цитрусовых из ЮАР не пустили в Петербург из-за мухи-горбатки

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора нашли в четырех импортных партиях лимонов, грейпфрутов и мандаринов, прибывших из ЮАР, многоядную муху-горбатку, сообщает пресс-служба ведомства 29 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Лабораторные исследования, проведенные специалистами в Северо-Западном филиале ФБГУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие карантинных объектов в партиях фруктов. Выпуск цитрусовых на территорию России был запрещен.

Владельцам грузов выдали уведомления о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственники приняли решение об обеззараживании фруктов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, более 80 тонн арахиса не пустили в Петербург из-за отсутствия деклараций. Груз пришел в Россию из Индии и был отправлен назад.

Андрей Маркелов