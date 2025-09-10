Катар изучит возможность привлечения Нетаньяху к ответственности за атаку в Дохе

Власти Катара поручили группе юристов рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за израильскую атаку по Дохе. Об этом сообщил BBC со ссылкой на неназванных катарских чиновников.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани назвал израильскую атаку по руководству «Хамаса» в Дохе «актом государственного терроризма» и нарушением суверенитета страны. Катарские власти заявили о праве ответить на действия израильской стороны.

9 сентября ЦАХАЛ атаковал штаб руководства «Хамаса» в Дохе. В результате погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. По запросу, в частности, Алжира и Пакистана, Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание по этому вопросу. Оно пройдет 11 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удар под Доху».

Лусине Баласян