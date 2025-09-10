Бюджет Ставропольского края увеличат на 4,9 млрд рублей в 2025 году

Общий объем доходов и расходов бюджета Ставропольского края увеличится на 4,9 млрд руб. На заседании правительства региона утвердили проект соответствующих поправок. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики губернатора края.

Бюджет увеличили за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений, а также финансовой поддержки из федерального бюджета.

Как писал ранее «Ъ-Ростов», в регионе планируется завершить строительство здания начальной школы на базе школы № 39 в Ставрополе. К 2027 году в Михайловске могут открыть детский сад на 300 мест. В этом году также планируется завершить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Ессентуках. В следующем году в Буденновском округе планируют построить водовод.

Мария Хоперская