В Ставропольском крае внесли правки в бюджет 2025 года

Правительство Ставропольского края утвердило поправки в региональный бюджет на 2025 год и направило документ в краевую Думу. Размер бюджета увеличится благодаря дополнительным собственным доходам, федеральной поддержке. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Владимирова, дополнительные средства направят на выплаты участникам специальной военной операции и поддержку их семей. На эти цели предусмотрено 3,3 млрд руб.

В регионе также планируют завершить строительство здания начальной школы на базе школы № 39 в Ставрополе. К 2027 году в Михайловске могут открыть детский сад на 300 мест. В этом году также планируется завершить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Ессентуках. В следующем году в Буденновском округе планируют построить водовод.

Константин Соловьев