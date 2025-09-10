ISU запретил болельщикам вывешивать российские флаги во время отбора на Игры

Болельщикам будет запрещено демонстрировать флаги России и Белоруссии во время проведения олимпийского квалификационного турнира по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Запрет касается как современных, так и исторических флагов стран. Также в ISU отметили, что их нельзя вывешивать или поднимать «ни на одном месте проведения соревнований, ни на любой территории, где проводятся вспомогательные мероприятия, ни в любой другой зоне, контролируемой организаторами турнира».

Отбор на Олимпийские игры-2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. В квалификационном турнире в нейтральном статусе примут участие фигуристы-одиночники Аделия Петросян и Петр Гуменник. Алина Горбачева и Владислав Дикиджи заявлены в качестве запасных. Танцевальные дуэты и спортивные пары допущены не были.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Таисия Орлова