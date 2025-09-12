Из свежей почты

Данил Куликов, 14 лет, синдром Ангельмана, задержка развития, требуется курсовое лечение. 218 319 руб.

Стоимость лечения 252 319 руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 34 тыс. руб.

С первых месяцев Даня отставал в развитии, поздно начал ходить, не говорил, иногда беспричинно смеялся. В пять лет сыну диагностировали синдром Ангельмана — редкое врожденное заболевание. Тогда же впервые случился тяжелый судорожный приступ, после него Даня утратил почти все навыки. Мы активно занялись реабилитацией. В московской клинике Дане подобрали лекарства, и теперь приступов нет. Сын сидит, стоит с поддержкой, лучше понимает обращенную речь, но говорит лишь «мама». Лечение нужно продолжить, а денег нет. Не оставляйте нас! Екатерина Куликова, Вологодская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Реабилитацию нужно продолжить, чтобы поставить мальчика на ноги, научить ходить, развивать речь и способности к обучению».

Лера Андрюкова, 13 лет, расщелина альвеолярного отростка, сужение зубного ряда, требуется ортодонтическое лечение. 207 840 руб.

Внимание! Цена лечения 543 840 руб. Общество помощи русским детям внесло 180 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 120 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 36 тыс. руб.

Лера — моя внучка, родилась с расщелиной верхней губы и нёба. Пять лет спустя умерла моя дочь — ее мама, и я стала опекуном малышки. Лечить Леру начали с первых месяцев, сделали уже семь операций, закрыли расщелину. Но верхняя челюсть заужена, нарушен прикус, на верхней губе остались рубцы, и внучка очень переживает, что в школе над ней смеются. Лере предстоят еще две операции, и они требуют ортодонтической подготовки. Раньше я платила за лечение сама, но больше денег нет. Прошу, помогите! Татьяна Фаттахова, Алтайский край

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Лере требуется комплексное лечение. Сейчас начинаем второй этап ортодонтической подготовки к костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Ваня Чугуев, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется костюм-тренажер. 211 318 руб.

В первые дни жизни сын перенес желтуху. Повышенный уровень билирубина вызвал повреждение головного мозга. Чтобы полноценно лечить Ваню, мы переехали с Камчатки, где раньше жили, в Москву. Сыну поставили диагноз ДЦП, но мы не сдавались, искали врачей, методы лечения. Малыш окреп, встал на ножки, потом пошел с поддержкой. Но из-за спастики мышц колени плохо разгибались. Ваня быстро устает, слабеет, ноги начинают заплетаться. Ортопед рекомендует приобрести специальный костюм-тренажер, но купить его я не могу, двоих детей воспитываю одна. Юлия Кротова, Москва

Травматолог-ортопед Детской городской поликлиники №133 Ирина Львова (Москва): «Для эффективной реабилитации Ване требуется термально-электроимпульсный костюм-тренажер Reforma. Он изготовлен из специальных тканей с вшитыми в них тепловыми и стимулирующими электродами, согревающими мышцы, улучшающими их работу и силу».

Сёма Плотников, 4 года, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 284 032 руб.

Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 180 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 38 тыс. руб.

У сына сразу после рождения выявили открытое овальное окно в сердце. Малыша взял под наблюдение кардиолог. Окно не уменьшалось, и в год Сёме диагностировали порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Сын растет подвижным, но часто простужается, во сне сильно потеет, ест плохо. Наши врачи говорят, что нужна операция, но предлагают ее делать после семи лет. К счастью, мы попали на прием к томским кардиохирургам. Они готовы прооперировать Сёму в ближайшее время — закрыть дефект через сосуды, но оплатить операцию у нас возможности нет. Мария Плотникова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Семена врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Развивается легочная гипертензия. Мальчику требуется закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Сёма быстро восстановится».

