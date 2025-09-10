Полиция задержала водителя грузовика, сбившего насмерть пешехода в Ленобласти

Сотрудники полиции задержали водителя грузового автомобиля, сбившего на трассе в Гатчинском районе двух пешеходов, один из которых скончался. Трагический дорожный инцидент случился 9 сентября около 16:16 на 42-м километре автодороги Р-23 «Санкт-Петербург – Псков».

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 31-летний водитель грузовика Hino не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на обочине дороги около автомобиля Volkswagen Polo.

В результате ДТП 73-летний мужчина от полученных травм скончался на месте, 39-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело. Водитель большегруза задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти ищут предполагаемого виновника ДТП с погибшим пешеходом у деревни Валовщина под Кировском.

Андрей Цедрик