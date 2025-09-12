Для спасения Евы Пичугиной не хватает 833 380 руб.

Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Евы несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Девочку регулярно лечат в нашем центре, она перенесла операции по установке телескопических — растущих вместе с костью — стержней Fassier-Duval. Благодаря стержням при переломах не происходило смещения, Ева быстро восстанавливалась. Год назад из-за травм стержни в бедрах деформировались, в июле нынешнего года стержень в правом бедре был заменен. Теперь необходима операция по замене стержня в левом бедре на новый, большего размера. В результате лечения Ева снова сможет ходить сама и вести привычный образ жизни».

Стоимость операции 2 107 380 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными,— 1 100 000 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 833 380 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Еву Пичугину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Евы — Татьяны Валерьевны Пичугиной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).