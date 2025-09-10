Генералов призвали на миграционную службу

В МВД приступили к формированию руководства недавно созданной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее начальник, первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть сделал ставку на опытных в этой тематике генералов, ранее работавших в Главном управлении по вопросам миграции, в том числе его бывшую главу Валентину Казакову. В некоторых регионах также утверждены замы по миграционным вопросам — таких должностей прежде не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Валентина Казакова

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Валентина Казакова

Президент Владимир Путин подписал указ о новых кадровых назначениях в системе МВД. Большинство из них касается недавно появившейся в структуре министерства Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Ее возглавил первый замминистра внутренних дел Андрей Кикоть, до этого занимавший пост заместителя генерального прокурора РФ.

С момента создания новой службы в апреле этого года и до нынешних назначений прошло полгода, все это время в кулуарах полицейского ведомства обсуждали помимо прочего и вопрос о том, приведет ли за собой в руководство нового подразделения выходцев из органов прокуратуры.

Первыми назначенцами, однако, стали генералы, уже имеющие большой опыт работы в миграционной службе.

Так, прежний начальник Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова, единственная в МВД женщина в этом звании, стала заместителем господина Кикотя. Ее бывшие замы генерал-майоры полиции Кирилл Адзинов, Геннадий Кудряшов и Евгений Кушлейко также вошли в руководство. Первый стал замглавы службы, возглавив департамент разрешительно-визовой работы, второй назначен первым заместителем начальника департамента цифрового развития и информационных технологий, а господин Кушлейко — начальником департамента миграционной политики.

Еще одним заместителем Андрея Кикотя и одновременно начальником департамента паспортной и регистрационной деятельности стал полковник полиции Дмитрий Сергиенко. Кроме того, генерал-майор полиции Виталий Яковлев возглавил департамент по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами, а полковник полиции Анна Вишнякова стала его первым замом. Полковник полиции Николай Евдокимов назначен начальником департамента по вопросам гражданства. Все они, за исключением господина Сергиенко, ранее работали в ГУВМ, но и он до перехода в центральный аппарат МВД занимал высокую должность начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Москве.

Ответим, что это не последние назначения в руководство новой службы — только генеральских должностей, как ранее сообщал “Ъ”, в ней предусмотрено полтора десятка.

Появились и первые заместители начальников региональных подразделений МВД по миграционным вопросам, прежде такой должности в органах внутренних дел не предусматривалось. Генерал-майор полиции Кирилл Травин стал начальником новосибирского главка ведомства, полковники Марина Довгий, Сергей Кокшаров, Сергей Радионов, Дмитрий Семенов, Марина Протасова, Али Тагиров, Евгений Широков и Оксана Юдина заняли аналогичные должности в Иркутской, Челябинской, Волгоградской областях, ЛНР, ДНР, Чеченской Республике, Кемеровской области и Пермском крае.

Александр Игорев